Тернополянам пропонують придбати якісні речі і допомогти безпритульним тваринам

10/09/2018 Розмір тексту:

«Річ у поміч», – таку акцію організовують у Тернополі. Зоозахисники продають якісний одяг і взуття, виручені кошти спрямовують на потреби безпритульних тварин.

Тернополянам пропонують якісний одяг і взуття відомих брендів за доступними цінами. Розпродаж відбувається за адресою – вул. Лесі Українки 4.

«Вкотре відбулася благодійна Барахолочка “Річ в поміч”. Це ще юна акція, тому поки не дуже результативна, але ми дуже сподіваємось, що з часом наша барахолочка стане популярною. Адже, повірте, вона того варта. У нас насправді дуже гарні та якісні речі за досить низькими цінами. Є навіть зовсім нові одяг та взуття, до того ж відомих брендів. А на разі маємо 1800 грн. Кошти будуть спрямовані на придбання корму, бо доки маємо цуценят, нам його потрібно дуже багато», – каже волонтерка Алла Ляпандра.

Зоозахисники пропонують тернополянам долучитися до благодійного руху «Річ у поміч». Є можливість не лише купувати речі за низькими цінам, а й приносити непотрібний одяг, в результаті реалізації якого допомагатимуть безпритульним тваринам.

Софія Романська