Тернополянам пропонують придбати листівку і врятувати чотирилапого
Обираєш листівку, тішиш нею друга і водночас допомагаєш чотирилапим. Громадська організація «Вірні друзі» започатковує черговий проект, щоб зібрати необхідні кошти для будівництва притулку для собак і котів.
Волонтери розповідають, завдяки різдвяному продажу листівок вдалося отримати сім тисяч гривень. Відтак перед Великоднем акцію вирішили відновити.
«Насправді допомагати – це просто. Ми підготували чудові листівки, які принесуть радість вашим друзям і рідним. Тож ми пропонуємо купити ці листівки, порадувати ними своїх друзів і цим допомогти безпритульним собачкам і котикам. У Тернополі дуже потрібний для них притулок. Оскільки тварини постійно мерзнуть на вулиці. Тільки всі разом ми зможемо реалізувати мрію, – створити притулок, де зможуть перебувати наші чотирилапі друзі», – каже представник ГО «Вірні друзі» Алла Ляпандра.
Триватиме акція продажу листівок, як мінімум, до кінця місяця. Жителів крають просять бути чуйними до потреб чотирилапих.
Софія Романська
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