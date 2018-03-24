Тернополянам пропонують придбати листівку і врятувати чотирилапого

24/03/2018 Розмір тексту:

Обираєш листівку, тішиш нею друга і водночас допомагаєш чотирилапим. Громадська організація «Вірні друзі» започатковує черговий проект, щоб зібрати необхідні кошти для будівництва притулку для собак і котів.

Волонтери розповідають, завдяки різдвяному продажу листівок вдалося отримати сім тисяч гривень. Відтак перед Великоднем акцію вирішили відновити.

«Насправді допомагати – це просто. Ми підготували чудові листівки, які принесуть радість вашим друзям і рідним. Тож ми пропонуємо купити ці листівки, порадувати ними своїх друзів і цим допомогти безпритульним собачкам і котикам. У Тернополі дуже потрібний для них притулок. Оскільки тварини постійно мерзнуть на вулиці. Тільки всі разом ми зможемо реалізувати мрію, – створити притулок, де зможуть перебувати наші чотирилапі друзі», – каже представник ГО «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Триватиме акція продажу листівок, як мінімум, до кінця місяця. Жителів крають просять бути чуйними до потреб чотирилапих.

Софія Романська