Тернополянам продемонстрували Ренесанс у джазі

03/12/2017 Розмір тексту:

Можливості людського голосу та музичних інструментів демонстрували тернопільській публіці учасники «ДжазБезу» у перший день фестивалю. Йдеться про тріо «Gadt/Chojnacki/Gradziuk Projekt». Музиканти презентували новий альбом джазової вокалістки Анни Ґадт « Renaissance».

Композиції із цього альбому – це інтерпретація музики епохи Ренесансу для сучасного слухача. Їх основу складав, власне, вокал, доповнений акордеоном та ударними. Співачка показала наскільки різним може бути голос, не тільки виспівуючи та повторюючи фрази, слова та склади, а й відтворюючи різні звуки. Іноді це звучало, як мантра, іноді – як молитва.

Розмаїття звуків, які можна відтворити за допомогою музичних, і не тільки, інструментів, показали також акордеоніст Збіґнєв Хойнацкі та перкусист Кшиштоф Ґрадзюк. Акордеон у даному випадку відіграв роль органу у храмі. Крім того, за його допомогою музикант творив і електронну музику, імітуючи роботу заводських станків, що символізувало перехід до нової епохи – часів розвитку промисловості. Безліч різноманітних звуків творив і перкусист. Він видобував їх із дерев’яних брусків, дзвіночків, мідних тарілок, поліетиленового пакету тощо. Увесь цей набір звуків та вокал створювали певний гармонійний твір та передавали ті чи інші почуття і настрій.

– Я виховувалася на класичній музиці, – розповіла Анна Ґадт. – Мій перший інструмент – піаніно, а історія музики, класична музика закладена у мені ще з музичної школи. Мені подобається класична музика, це чудова тема, і мелодія, яка «просилася», щоб використати її у джазі. Частково ми знайомі з музикою часів бароко, а музика ренесансу не була презентована ніде. Тому я вирішила адаптувати її до джазу, до імпровізації. Частина творів, які я виконувала – це роботи композиторів того часу, але які мають іншу гармонію. Також я заспівала власний твір, написаний спеціально для тріо, ця мелодія навіяна епохою Ренесансу, я намагалася відтворити мелодику, подібну до тієї епохи. Щоб осучаснити тогочасну музику, ми використовуємо електроніку. Наприклад, звуки великих механізмів, станків, машин показують промислову революцію. А перкусія у нас служить не для створення ритму, а для звукового доповнення, інструменту, який створює розмаїття звуків.

Ольга Трач

Фото Kurt Lee