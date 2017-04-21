Тернополянам покажуть, як комуністи знищували Українську греко-католицьку церкву

21/04/2017 Розмір тексту:

«Справа «Рифи» – така назва документальної стрічки про відомого уродженця Тернопільщини Йосифа Сліпого. Фільм розповідає про маловідомі факти з його біографії, зокрема про арешт, ув’язнення і життя після звільнення Патріарха.

«Справа «Рифи» – саме такою була назва агентурної справи щодо Йосифа Сліпого. Відтак в основі документальної розповіді – події 40 – 60 років минулого століття.

«Йдеться про знищення Української греко-католицької церкви, а також про діяльність її очільника – Йосифа Сліпого. Всі папери радянська влада дуже ретельно збирала і все приховувала. А назва стрічки – «Справа «Рифи» – це саме та назва агентурної справи, що зберігається в архівах СБУ. Також до цієї стрічки увійшли розповіді очевидців, коментарі істориків. Зйомки відбувалися не лише в Україні, а й в інших країнах, зокрема в Америці, в Італії», – розповідає голова Тернопільської міської організації СУМ в Україні Леся Голик.

Прем’єрний показ відбувається за ініціативи Спілки Української Молоді. Жителів Тернополя запрошують до перегляду.

Софія Романська