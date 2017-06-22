Тернополянам покажуть “Незламну”

21/06/2017 Розмір тексту:

22 червня у Тернополі відбудеться благодійний перегляд фільму «Незламна». Мінімальна вартість квитка – 10 гривень. Виручені кошти підуть на логопедичне відділення Бережанської школи-інтернату.

«Подаруй дітям свято», – така назва благодійного кіновечора. Таким чином планується зібрати необхідні гроші для відновлення логопедичного відділення Бережанської школи-інтенату.

«Під час цього благодійного кіновечора можна буде подивитися фільм «Незламна». Мінімальна вартість квитка – 10 гривень. Такий благодійний кіновечір ми проводимо втретє. Також у рамках цього вечора відбудеться благодійний аукціон дитячих робіт з бісеру, дерева й інших підручних матеріалів. Діти нам дали свої роботи, вони їх виготовили власноруч. Це аплікації, картини різні. Досить гарно. Тобто учасники цього благодійного вечора зможуть купити собі гарну річ, виготовлену дітками, і цим допомогти здійснити мрію дітей», – каже співорганізатор благодійного кіновечора Валерій Ольчак.

Благодійний кіновечір пройде у четвер 22 червня в актовому залі технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Софія Романська