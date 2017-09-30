Тернополянам показали перший український фільм про “сонячних” людей
Тернополянам показали перший український фільм про людей із синдромом Дауна.
«Ти де? Я тут!» – така назва першого українського фільму про людей з особливими потребами. Днями кінострічку показали тернополянам. Більшість глядачів вийшло з кінозалу у захваті.
У фільмі зняли сім різних історій, які поєднанні мрією дитини з особливими потребами. Ідея виникла у батьків особливих діток. Реалізувати її допомогли фахівці творчих професій, а також благодійники.
«Ми знімали все в Одесі. Для мене – це своєрідний дебют у повнометражному кіно. Але результат всіх нас вразив. Вдячні всім, хто долучився до цього благодійного проекту: акторам, меценатам. Багато людей працювало над цим фільмом безкоштовно. Для нас важливо, щоб ця кінострічка допомогла дітям з особливими потребами», – каже режисер Максим Карасєв.
Родзинкою цього фільму є те, що в основному брали участь у зйомках не професійні актори, а саме «Сонячні люди». Сценарію теж не було. В основу сюжету увійшли історії з життя особливих людей. Їм запропонували проявити себе у незвичних для них ситуаціях. Результат усім сподобався. Відтепер покази фільму відбуватимуться по всій Україні.
Виручені кошти від перегляду фільму підуть на потреби дітей з особливими потребами.
Софія Романська
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