Тернополянам подарують особливий настрій

09/04/2018 Розмір тексту:

Великодні свята завжди сповнені особливого настрою, – світлого, теплого, натхненного. Недарма кажуть, що Великдень радує серця.

Саме таку програму колектив Муніципального Галицького камерного оркестру подарує тернополянам та гостям міста у середу, 11 квітня. «Великдень радістю наповнює серця», – цю ідею втілював у життя художній керівник і диригент колективу, народний артист України Василь Феленчак, підбираючи для концерту твори, що світлим й трепетним, хоча часом і тривожним та меланхолійним звучанням, розповідатимуть слухачам про перемогу життя над смертю, добра – над злом, любові – над умовностями і часом, а віри – над розчаруванням та зневірою.

Так, «Весна» Антоніо Вівальді вкотре з впевненістю і оптимізмом доведе, що життя починається з природи, яка завжди по-особливому зачіпає струни людської душі появою перших квітів, прильотом птахів, безкрайньою синню високого весняного неба… Музика Фелікса Мендельсона вкотре доведе, що дива існують – і в природі, і в житті, і в музиці. Своєрідним гімном торжества добра над злом стане «Andante Festivo» Яна Сибеліуса.

Історію Ромео і Джульєтти, – закоханих, імена яких відомі всьому світу, які силою своєї любові побороли смерть, адже живуть і досі у людській пам’яті, засобами музики передасть фантазія Петра Ілліча Чайковського «Ромео і Джульєтта». Про плинність часу та його сутність, нагадає «Львівська Табулятура» у транскрипції Мирослава Скорика, завдяки якій так легко буде сприйняти думку, що життя без смерті не буває, і саме Воскресіння Ісуса Христа допомагає зрозуміти, що смертю можна смерть подолати.

А дзвінкі мелодії Великодніх пісень, у виконанні вокального гурту з Тернополя «Пшеничне перевесло», створять ауру справжнього свята.

Завершить концерт своїм впевненим, переможним звучанням «Гімн ХХІ століття» польського композитора Кароля Шимановського – твір, який прославляє життя, людину з усіма її цінностями, переконуючи у тому, що все у нас обов’язково буде добре.

Ведучі програми – поетеса Олена Лайко та заслжений журналіст України Михайло Зубик.

Відбудеться концерт Муніципального Галицького камерного оркестру «Великдень радістю наповнює серця» 11 квітня в залі Українського дому «Перемога». Початок о 18 годині 30 хвилин.

Квитки можна придбати в касі Українського Дому. Вартість 50-60 грн.