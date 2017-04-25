Тернополянам перерахують субсидії. ВІДЕО

25/04/2017 Розмір тексту:

Тернополянам перерахують субсидії на літній період. Розпочнуть це робити вже з 1 травня. Триватиме перерахунок близько двох місяців, кажуть в управлінні соцполітики Тернопільської міськради.

Отримувачам субсидій наразі за перерахунком звертатись не потрібно. Соцпрацівники зроблять це самі, подавши відповідні запити в податкову інспекцію та підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повідомляє TV-4.

Майже 50 тисяч сімей у Тернополі користуються житловими субсидіями, кажуть в управлінні соціальної політики Тернопільської міськради. Житлова субсидія призначається на рік, але не довше, ніж до закінчення опалювального періоду.

– Тобто, опалювальний період закінчується 30 квітня. Ну в нас він закінчився швидше, а потім відновився. Але, згідно постанови Кабінету Міністрів, що стосується газового опалення, електричного опалення, то цей період завершується 30 квітня. Відповідно, з 1 травня усі житлові субсидії мешканцям міста будуть перераховані на неопалювальний період, тобто до 1 жовтня цього року, – розповідає начальник управління соціальної політики Тернопільської міськради Володимир Сулима.

Перерахунок субсидій – справа не одного дня, це робота клопітка і потребує багато часу, каже Володимир Сулима. Отримувачам субсидій в управління соціальної політики повторно звертатись не потрібно. Соцпрацівники надсилатимуть запити про доходи громадян за 2016 рік в податкову інспекцію, а також в усі підприємства, які надають житлово-комунальні послуги. Отримавши необхідну інформацію, в управлінні соцполітики субсидії отримувачам перерахують автоматично. Триватиме перерахунок субсидій близько двох місяців.

– Я пропоную мешканцям Тернополя оплачувати ці комунальні послуги, поки не будуть проведені ці перерахунки у сумах, яка визначена була раніше і яка не перевищує обов’язкову частку плати. А потім, коли вони вже будуть мати повідомлення на руках, тоді вони вже відповідно скоректують ці платежі, – каже Володимир Сулима.

Мінімальна зарплата, яка зросла у січні до 3200 гривень на розмір субсидії повпливає, каже Володимир Сулима, адже у багатьох сімей річний дохід збільшився. А саме він є визначальним при призначенні субсидії.