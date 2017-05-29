Тернополянам не радять налягати на свіжі овочі та фрукти

29/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Свіжі овочі і фрукти заповнили ринковий простір Тернополя. Проте санепідслужба застерігає: налягати на тепличний урожай небезпечно для здоров’я. Також у ранніх овочах і фруктах часто перевищений рівень нітратів. Тож, щоб зберегти здоров’я, радять ще кілька тижнів почекати.

Тернополянка Ольга Гапчук розповідає, що влітку її раціон складається в основному зі свіжих овочів і фруктів. Проте жінка побоюється вживати ранній урожай.

«Минулого року отруїлася свіжими огірками. Думаю, що то через нітрати. То цього року ще не їм їх. Чекаю більш пізнього врожаю».

У лабораторії центрального міського ринку запевняють, що кожного дня проводять дослідження продукції. Якщо трапляється перевищений вміст нітратів, продавців змушують зняти партію продукції з продажу.

Щодо цінової ситуації, то вартість огірків і помідорів поступово знижується. Наразі огірки вартують від п’ятнадцяти гривень за кілограм, помідори – від двадцяти п’яти.

Софія Романська

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,276 / 9.64m