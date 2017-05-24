Тернополянам не радять надто захоплюватися ранніми овочами і фруктами

24/05/2017 Розмір тексту:

Тернопільські ринки заповнені ранньою сільськогосподарською продукцією. Але свіжі овочі і фрукти можуть становити небезпеку для здоров’я, – кажуть фахівці ветсанлабораторії. Відтак жителям краю радять, перед тим як купувати, вимагати у продавців сертифікат, який засвідчує якість.

Олена Петрівна продає на ринку овочі. Жінка запевняє, що продукція належної якості.

«Ми маємо всі потрібні документи. Працівники лабораторії перевіряють майже кожного дня. Тож можу сказати, що продукція досить хороша, вирощена в теплицях. Все за вимогами», – розповідає продавчиня.

У ранніх овочах і фруктах найчастіше перевищений вміст нітратів, – кажуть у лабораторії ветсанекспертизи. Відтак покупцям радять ретельно вибирати продукцію.

«У кожного продавця має бути сертифікат, який засвідчує походження і якість продукції. Якщо покупцям відмовляють у сертифікаті, то варто звернутися до працівників лабораторії. Насправді такі факти досить важливі, оскільки йдеться про здоров’я людини. Перевищений вміст нітратів може призвести до серйозних проблем», – відзначив завідувач лабораторії ветсанекспертизи Андрій Тарнавський.

Також жителів краю застерігають, щоб не купувати продукції зі стихійних ринків. Оскільки там немає жодного контролю.

Софія Романська