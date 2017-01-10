Тернополянам нагадують: це заняття небезпечне для життя!

10/01/2017 Розмір тексту:

Зі зниженням температури повітря на водоймах Тернопільщини побільшало рибалок. Рятувальники застерігають: тривале перебування на кризі під час сильних морозів становить загрозу для життя. Прихильників зимової рибалки просять дотримуватися правил.

Житель Великої Березовиці Іван Бойко рибалить з дитинства. Чоловік розповідає: кілька разів ледь не провалився під кригу.

«Насправді зимова рибалка – справа небезпечна, але дуже захоплююча. Коли сильний мороз, є ризик замерзнути, особливо коли далеко відходиш від берегів. Коли тепліше, то ризикуємо провалитися під кригу. Така от ситуація. Найстрашніше, це коли крига починає провалюватися. Тому, перш ніж ступати на лід, треба бути впевненим, що він міцний. Якщо лід має білі плями, то означає, що він крихкий, на таку кригу краще не ступати».

Рятувальники радять уникати зимової риболовлі аматорам. Оскільки у стресових ситуаціях буває важко зорієнтуватися.

«Якщо ви не знаєте, як поводитися на льоду, краще взагалі не виходити. Оскільки навіть під час сильних морозів крига місцями можу бути неміцною. У будь – якому випадку, якщо ви плануєте порибалити на льоду, треба мати зі собою палицю, мотузку», – розповідає заступник начальника Тернопільського міського відділу УДСНС України в області Володимир Солотвінський.

Найбільш популярне місце у тернопільських рибалок – місцевий став. Працівники обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій провели роз’яснювальну роботу із любителями зимової риболовлі.