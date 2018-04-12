Туристам розкажуть про Тернопіль містичний, смачний, модний і загадковий

12/04/2018 Розмір тексту:

Новий туристичний проект «Вихідні у Тернополі» стартує 14 квітня. Суть його в тому, що з квітня і до кінця року, щонеділі та щосуботи, для гостей і жителів міста проводитимуть екскурсії цікавими місцинами нашої області і Тернополя.

Кожної суботи відбуватимуться збірні автобусні екскурсії за межі міста, а в неділю усіх бажаючих детальніше знайомитимуть з невідомими і загадковими сторінками історії Тернополя. Особливість проекту в тому, що він розрахований не тільки на іногородніх туристів, а й на місцевих.

– Організували цей проект не тільки для гостей міста, щоб вони провели цікаво час у нашому регіоні, – каже Тарас Ковальчук, директор Туристично-інформаційного центру Тернополя. – Спілкуючись у різних містах України з туроператорами, агенціями, туруправліннями, з’ясували, що більшість екскурсій місцевого характеру відвідують самі містяни – 60-80%, які дізнаються щось цікаве і нове про своє місто. Сучасне покоління тернополян мало знає легенд та історій про рідне місто. Якраз на таких екскурсіях ми будемо розказувати ці легенди, історії. Так, минулого року ми почали водити екскурсії підземеллями, а цього хочемо продовжити їх і розказати ще більше цікавого. Ми придумали слоган «Міст багато, Файне одне» і хочемо, щоб ним користувалися всі. Наша ціль – привести до Тернополя мільйон туристів. За два останні кількість туристів зросла до 200 тисяч, і минулого року вони залишили малому і середньому бізнесу у Тернополі 200 мільйонів гривень.

Тернопільщина, за словами екскурсовода проекту Оксани Ленчук, розмаїта і цікава, туристи до нас їдуть, але їм необхідно запропонувати більш якісний продукт. Тому що оглянути за раз 6-7 замків – це знищити все враження від побаченого і почутого. Тому кожна екскурсія в район буде присвячена певній темі. Так, 14 квітня відбудеться екскурсія закритими місцями та новими експозиціями Забража і Вишнівця під назвою «Князівська слава Збаража і Вишнівця». На усі вихідні до кінця року уже розписана своя екскурсія, яка жодного разу не повторюється. Туристи дізнаються про святі гори Тернопільщини, невідомі перлини, найдавніші літописні міста, архітектурні чуда Бережан і Підгайців, легендарний Кременець, замок-корабель і таємницю Северина Наливайка, підземний світ Борщівщини і Чортківщини та багато іншого.

Не менш цікаві будуть й екскурсії Тернополем. Під час першої, 15 квітня, її відвідувачі дізнаються про старе місто і побувають у підземеллях Тернопілсьького замку. У наступні вихідні екскурсоводи розкажуть про Потоцьких і їхній Тернопіль, окупацію, шпигунські пристрасті і руйнування під час Першої світової війни, про невідоме Заруддя, день народження Тернопільського ставу, Микулинецький цвинтар, про Тернопіль український, польський, єврейський, храми, пам’ятники, парки і сквери міста, про моду і тернопільських модників, ремесла і ремісників, про Тернопіль містичний. Буде ряд гастрономічних екскурсій: «Смачний тернопіль», «Гальба пива», «Кава, каварні та кавуни», «Тернопіль наливає та припрошує», «Солодко-кремовий Тернопіль».

– Хочемо, щоб зацікавлення містом зростало у самих тернополян, – каже Оксана Ленчук, – Щоб вони ходили на екскурсії і любили місто все більше. Екскурсії по місту будуть різними: містичними, гастрономічними, історичними. І хочемо, щоб їх відвідували не тільки гості міста, а й свої, щоб раз в тиждень, чи раз на місяць прийшли до нас містяни і дізналися щось цікаве і передали це своїм друзям, рідним, знайомим, і таким чином ставали справжніми патріотами файного міста.

Відправка на екскурсії в райони відбуватиметься щосуботи о 9.00 від Туристично-інформаційного центру Тернополя, що на вулиці Грушевського, 2. Виїзд до Почаєва – о 7.00. Вартість такої екскурсії – 200 гривень. Екскурсії Тернополем розпочинатимуться о 12.00 щонеділі і триватимуть 2-4 години, залежно від теми. Їхня вартість – 50 гривень. Записатися на екскурсію та уточнити організаційні питання можна в Туристично-інформаційному центрі.

Ольга Трач

Фото Андрій Тернопільський