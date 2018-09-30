Тернополянам доведеться паркуватися по-новому. ВІДЕО

30/09/2018 Розмір тексту:

Нові правила паркування. 27 вересня набрав чинності закон №5364 про реформи у сфері паркування автомобілів.

Сума штрафів за порушення правил зупинки і стоянки суттєво не зросте, проте добряче зміниться механізм притягнення до відповідальності. Зокрема, тепер вас можуть визнати правопорушником автоматично, а ваша присутність – зовсім не обов’язкова, ідеться в сюжеті TV-4.

Якщо припаркований автомобіль перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці, то відтепер, то поліцейські можуть евакуювати машину на штрафмайданчик. Автівку також заберуть на штрафмайданчик, якщо її припаркували на проїзній частині у другому чи третьому ряді, у місцях зупинки або стоянки, заборонених Правилами дорожнього руху України, на виділеній смузі для громадського транспорту чи велодоріжці. Щодо штрафів, то вони не зросли і коливаються в межах від 255 до 1700 гривень.

– Штрафи не зросли. Штрафи такі, які були і до цього. Тобто, за порушення правил зупинки і стоянки штраф 255, передбачений за суттєве перешкоджання в дорожньому русі, тобто порушення правил зупинки – стоянки, або створює загрозу – 510 гривень і зупинка на місцях для інвалідів – штраф від 1020 до 1700 гривень, – розповідає начальник відділу адміністративної практики Управління патрульної поліції Тернополя РУСЛАН ХОМ’ЯК.

Відносно неправильного паркування машини: інспектори зобов’язані складати протоколи порушень навіть без водія. Просто на місці заплатити за адміністративне порушення не вийде. Муніципальні інспектори не мають права брати готівку. Крім того, вводиться система заочного штрафування – на підставі фото- і відеофіксації. Сповіщення надходитимуть у вигляді СМС-повідомлень або квитанцій на лобовому склі. Поки що ця система не працює через технічні проблеми, кажуть в управлінні патрульної поліції Тернополя.

Також вже найближчим часом водіїв готують ще один “сюрприз”: нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, найвищими вони будуть за п’яне водіння, їзду без прав, перевищення швидкості та не пристебнутий ремінь безпеки.