Тернополянам доведеться паркуватися по-новому. ВІДЕО
Нові правила паркування. 27 вересня набрав чинності закон №5364 про реформи у сфері паркування автомобілів.
Сума штрафів за порушення правил зупинки і стоянки суттєво не зросте, проте добряче зміниться механізм притягнення до відповідальності. Зокрема, тепер вас можуть визнати правопорушником автоматично, а ваша присутність – зовсім не обов’язкова, ідеться в сюжеті TV-4.
Якщо припаркований автомобіль перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці, то відтепер, то поліцейські можуть евакуювати машину на штрафмайданчик. Автівку також заберуть на штрафмайданчик, якщо її припаркували на проїзній частині у другому чи третьому ряді, у місцях зупинки або стоянки, заборонених Правилами дорожнього руху України, на виділеній смузі для громадського транспорту чи велодоріжці. Щодо штрафів, то вони не зросли і коливаються в межах від 255 до 1700 гривень.
– Штрафи не зросли. Штрафи такі, які були і до цього. Тобто, за порушення правил зупинки і стоянки штраф 255, передбачений за суттєве перешкоджання в дорожньому русі, тобто порушення правил зупинки – стоянки, або створює загрозу – 510 гривень і зупинка на місцях для інвалідів – штраф від 1020 до 1700 гривень, – розповідає начальник відділу адміністративної практики Управління патрульної поліції Тернополя РУСЛАН ХОМ’ЯК.
Відносно неправильного паркування машини: інспектори зобов’язані складати протоколи порушень навіть без водія. Просто на місці заплатити за адміністративне порушення не вийде. Муніципальні інспектори не мають права брати готівку. Крім того, вводиться система заочного штрафування – на підставі фото- і відеофіксації. Сповіщення надходитимуть у вигляді СМС-повідомлень або квитанцій на лобовому склі. Поки що ця система не працює через технічні проблеми, кажуть в управлінні патрульної поліції Тернополя.
Також вже найближчим часом водіїв готують ще один “сюрприз”: нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, найвищими вони будуть за п’яне водіння, їзду без прав, перевищення швидкості та не пристебнутий ремінь безпеки.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...