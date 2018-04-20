Тернополянам безкоштовно вимірювали тиск та рівень цукру

20/04/2018 Розмір тексту:

Стежити за здоров’ям навчали тернополян під час акції «Квітка добра і милосердя». Захід відбувся у шести мікрорайонах обласного центру. Краянам вимірювали тиск, рівень цукру в крові, а також консультували щодо профілактики хвороб і їхнього лікування.

Організували акцію «Квітка добра і милосердя», щоб навчити тернополян берегти здоров’я, вчасно реагувати на перші прояви захворювань, а також займатися їхньою профілактикою. «Нині дуже багато людей нехтує своїм здоров’ям, не звертає уваги на ознаки, які свідчать про захворювання. Проте це дуже велика помилка, оскільки здоров’я і справді найцінніший скарб. Тому під час цієї акції ми намагалися донести тернополянам про це», – відзначила голова Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех.

Організували акцію представники Червоного хреста, Центру здоров’я, студенти медичного університету. Під час заходу охочі тернополяни жертвували на потреби Червоного хреста, а натомість отримували нарциси.

Софія Романська