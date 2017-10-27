Тернополян змусять реєструвати домашніх улюбленців?

27/10/2017 Розмір тексту:

Домашні і дикі тварини матимуть «прописку», – відповідний законопроект зареєстрували на сесії Верховної Ради України. Якщо це рішення буде прийняте, тернополян змусять реєструвати домашніх улюбленців, а міську владу – безпритульних тварин.

До слова, відповідне рішення діє у Львові. Там міська влада запровадила обов’язкову реєстрацію домашніх тварин ще минулого року. Для тернополян ця процедура може стати обов’язковою після прийняття рішення на загальнодержавному рівні.

Тернополянка Марія Бойчук прихистила в своєму домі трьох кішок. Жінка готова ще прийняти безпритульних тварин, але вона не готова до витрат, пов’язаних з реєстрацією. «Якщо доведеться платити за реєстрацію тварин, то я не зможу утримувати вдома більше, ніж одного кота. Тому я не готова до такого рішення держави. Хоча може й то по-європейському».

Законопроект передбачає реєстрацію тварин, старших двох місяців. А загалом зареєструвати тварину буде потрібно упродовж п’яти днів, після прийняття. На кожну зареєстровану тварину видаватимуть довічний порядковий номер, який потрібно буде прикріпити до нашийника. А вартуватиме реєстрація до двохсот гривень.

Софія Романська