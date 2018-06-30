Тернополян запрошують у кінотеатр під відкритим небом

30/06/2018 Розмір тексту:

Фільми просто неба щодня показують тернополянам. Кінопоказ відбувається у парку імені Тараса Шевченка від середини червня. Вхід у «кінозал» – вільний.

Розпочинається кінопоказ о 21.40. Щодня тернополянам пропонують захоплюючі кінострічки різних жанрів.

«Запрошуємо тернополян приєднуватися до кінопоказів під відкритим небом. Перегляд фільмів безкоштовний. Проте заплатити потрібно за оренду пуфів. Хоча їх використовувати не обов’язково, оскільки можна сідати на траві, або щось принести зі собою. Пуфи варто бронювати завчасно, а загалом ми просимо приходити на 20 – 15 хвилин раніше перед показом. Також якщо ви хочете переглянути певний фільм, то варто про це повідомити. Можливо, за вашим побажанням фільм покажуть на великому екрані. Оскільки всі фільми, які транслюватимуться, оберуть глядачі», – розповів співорганізатор кінопоказів Максим Стаюра.

Фільми просто неба показуватимуть тернополянам до кінця літа. Організатори просять повідомляти свої побажання щодо кінопоказів.

Софія Романська