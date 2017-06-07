Тернополян запрошують приєднатися до “Велодня”

07/06/2017 Розмір тексту:

11 червня у неділю в Тернополі відбудеться «Велодень». До акції закликають приєднатися всіх прихильників двоколісного транспорту. Збір учасників – на Театральному майдані в обласному центрі на десяту годину.

Акцію організовує Асоціація велосипедистів Тернополя. Умови для участі – наявність велосипеда у робочому стані, спортивний одяг і добрий настрій.

«Ми очікуємо, що «Велодень» у Тернополі об’єднає і дівчат, і хлопців, людей різних вікових категорій. Необхідно приїжджати на своєму велосипеді, варто мати зі собою воду. Як буде відбуватися акція упродовж дня, розкажуть на місці. Збір перед драмтеатром на десяту годину в неділю. Запрошуємо тернополян і гостей міста. Приєднуйтеся», – відзначив співорганізатор дійства Роман Задорожний.

До слова, аналогічні акції пройдуть також і в інших регіонах України. Мета «Велодня» – популяризація їзди на велосипеді.

Софія Романська