Тернополян запрошують посміятися над невгамовним Томом Сойєром
29/06/2017 0
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На прем’єру вистави “Пригоди Тома Сойєра” у виконанні юних учасників #EnglishDramaClub запрошують тернополян.
Постановка відбудеться мовою оригіналу за легендарною книгою американського письменника Марка Твена. Класика в сучасній обробці.
Всіх охочих, хто хоче вдосталь посміятись над невгамовним Томом, чекають 30 червня, в п’ятницю, о 16:00 в УД “Перемога”, на другому поверсі (сцена).
Захід проходить за підтримки медіа лабораторії ПК “Березіль”.
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