Тернополян запрошують посміятися над невгамовним Томом Сойєром

29/06/2017 Розмір тексту:

На прем’єру вистави “Пригоди Тома Сойєра” у виконанні юних учасників # EnglishDramaClub запрошують тернополян.

Постановка відбудеться мовою оригіналу за легендарною книгою американського письменника Марка Твена. Класика в сучасній обробці.

Всіх охочих, хто хоче вдосталь посміятись над невгамовним Томом, чекають 30 червня, в п’ятницю, о 16:00 в УД “Перемога”, на другому поверсі (сцена).