Тернополян запрошують послухати файні пісні про Ісуса

18/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Двадцятого травня, у суботу о вісімнадцятій в обласному драмтеатрі організовують вечір християнських музичних творів. Виступатимуть фіналісти обласного конкурсу «Файна пісня для Ісуса».

Серед учасників концерту – переможці різноманітних конкурсів і фестивалів. «Це четвертий етап нашого обласного конкурсу «Файна пісня для Ісуса». У цьому етапі беруть участь співаки, які вже пройшли три відбори, тобто це найбільш сильні голоси. Загалом мета цього конкурсу – популяризувати християнські пісні українською мовою. Ми хочемо відібрати найкращих співаків і зробити професійні записи їхніх пісень. Радує той факт, що серед виконавців багато таких, які є авторами своїх пісень і музики. Будемо раді бачити жителів області на цьому концерті. О вісімнадцятій розпочинається конкурс, тобто четвертий фінальний етап, а о 19. 13  буде Гала-концерт», – розповідає організатор конкурсу Лідія Волощук.

Нагадаємо, що конкурс сучасної християнської пісні проводять у Тернополі вперше. Оцінюють виконання пісень викладачі вокалу та фортепіанно.

Софія Романська

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,385 / 9.63m