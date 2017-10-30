Тернополян запрошують подивитися на світлини захисників України. ФОТО

30/10/2017 Розмір тексту:

В Українському домі «Перемога» відкрили фотовиставку «Якби не війна». В експозиції представлено світлини 146-ти захисників України, 25 з них вже немає в живих.

Над проектом «Якби не війна» волонтери працювали більше року. Вони зібрали 146 портретів, а також інші світлини з життя українських героїв. Серед них і фотографії нашого земляка Андрія Юркевича.

«Ідея цієї виставки з’явилася, коли ми побачили американський проект про військових. Тоді ми вирішили створити щось подібне про наших героїв. Ми в цій виставці вирішили зробити тематичні блоки. Загалом виставка складається з 8-ми тематичних блоків, в кожному з них від 12-ти до 25-ти фотографій. На світлинах відображені різні аспекти з життя наших воїнів: кохання, мирні професії воїнів, соціальний блок», – розповідає співорганізатор волонтерського фотопроекту «Якби не війна» Олена Бєлячкова.

На відкриття виставки прийшло чимало краян, серед них і батько нашого земляка Андрія Юркевича. Герой три роки тому загинув на війні.

Фотовиставка також показує історії життя жінок, які пішли захищати рідну землю. Загалом до реалізації проекту долучилися волонтери з різних регіонів. У Тернополі фотовиставка «Якби не війна» діятиме до 5 листопада. Далі вона мандруватиме різними містами України. Відвідування фотовиставки вільне.

Софія Романська