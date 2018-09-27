Тернополян запрошують подавати ідеї на конкурс «Яка ідея змінить твоє місто?»

27/09/2018 0
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Вперше в Україні, у рамках Міжнародного саміту мерів, який пройде 9 жовтня 2018 року у Київі, Western NIS Enterprise Fund започатковує соціальну кампанію «Яка ідея змінить твоє місто?», що проводиться з метою залучення громадян, спільнот та бізнесу для генерування і в подальшому впровадження ідей, які змінюватимуть наші міста.

Тернополяни можуть подати власну ідею на сайті Міжнародного саміту мерів  http://internationalmayorssummit.com/uk/why-is-your-city-important/ та в соціальних мережах, додавши ідею за хештегом #мояідеямоємісто. Усі подані ідеї будуть передані мерам міст для подальшого розгляду і впровадження. А автори трьох найкращих ідей представлять їх на саміті особисто.

Для участі в конкурсі потрібно :

  1. Зайти на сайт Міжнародного саміту мерів www.internationalmayorssummit.com;
  2. Подати ідею у розділі КОНКУРС до 1 жовтня 2018 року;
  3. Дочекатися відбору. Автори трьох кращих ідей стануть учасниками саміту мерів і зможуть представити власні стенди з ідеями змін та поспілкуватися з мерами на Саміті 9 жовтня.

Довідка. Міжнародний саміт мерів – щорічний захід, що об’єднує мерів міст, керівників органів місцевого самоврядування та експертів з місцевого розвитку задля створення міжнародної платформи, що сприятиме інноваціям та якісному управлінню містами задля підвищення якості життя громадян. Цьогорічний Саміт буде присвячено трьом основним напрямкам співпраці: співпраця міста з громадянським суспільством та активними громадянами, співпраця міста з бізнесом та співпраця між містами-побратимами.

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