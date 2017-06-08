Тернополян запрошують на виставку безпородних собак

08/06/2017 Розмір тексту:

Виставка-конкурс безпородних собак відбудеться у Тернополі 11 червня. Тернополян запрошують прийти на цю виставку разом зі своїми чотирилапими друзями.

Організовують виставку волонтери громадської організації «Ноїв ковчег». Відбудеться дійство 11 червня у парку «Топільче». У програмі виставки – цікаві конкурси, виступи музичних гуртів, призи.

«Запрошуємо тернополян, гостей міста, а також ваших собачок. Нагадуємо, що участь безкоштовна. Але для того, що собачка брала участь у конкурсі потрібна попередня підготовка. Також необхідно попередньо зареєструватися за телефоном: 098 234 24 89. Такі виставки ми вже проводимо багато років поспіль. Зазвичай це дуже цікаве дійство і для дітей, і для дорослих», – розповідає співорганізатор дійства Аліна Кошельовська.

Такими заходами захисники тварин намагаються довести, що для дружби порода не важлива.

Софія Романська