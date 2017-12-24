Тернополян запрошують на різдвяну виставу «Хто ти?»

24/12/2017 Розмір тексту:

«Хто ти?» – під такою назвою завтра о 17.00 тернополянам покажуть Різдвяну виставу. Її виконуватимуть актори-аматори. Також у програмі – Різдвяні пісні. Усіх гостей частуватимуть гарячим чаєм, кавою та печивом.

У більшості країн світу 24-го грудня відзначають Святий вечір. Цього року Україна приєднується до святкування. Нагадаємо, Верховна рада вирішила встановити додатковий вихідний саме 25-го грудня. Відтак на Софіївській площі заплановані масові святкування Різдва, також проводитимуть конкурс на краще виконання колядки. Аналогічні заходи відбудуться у більшості обласних центрів України. Приєднується до святкування Різдва Христового з усім християнським світом і Тернопільщина.

«Ми готуємо святкову програму. Сподіваємося, кожен учасник свята відчує справжню радість Різдва. У мюзиклі актори покажуть нам, як це відбувалося. А ми всі разом будемо співати Різдвяних пісень. Тож чекаємо тернополян і гостей міста», – каже співорганізатор святкування Олег Саган.

До слова, минулого року в Тернополі також святкували Різдво разом з усім світом. Тоді урочиста програма тривала аж три дні.

Софія Романська