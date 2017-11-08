Тернополян запрошують на прем’єру дуже відвертої вистави

08/11/2017 Розмір тексту:

19 листопада у Тернопільському обласному академічному українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка відбудеться прем’єра вистави «Гормон кохання або Тестостерон». Її показуватимуть вперше в Україні.

Виставу «Гормон кохання або Тестостерон» називають психологічно-філософською. У сюжеті: з’ясовування стосунків чоловіків із жінками. Упродовж твору зберігається майже детективна інтрига.

«Сюжет досить напружений і цікавий. Все починається з весілля, яке відбувається без нареченої. Сім чоловіків вирішили розібрати жінок на мікроелементи. Вони також досліджують і власну сутність: страх у спілкуванні з жінками, невпевненість у собі, залежність від власних гормонів. Під час гри актори розбиратимуть поняття жінки та її характер на мікроелементи. Тут переплітаються різні жанри: комедія, лірика. Але загалом за сюжетом – це історія про любов з детективними елементами. Тому 19-го листопада запрошуємо усіх на прем’єру», – каже режисер-постановник вистави В’ячеслав Жила.

Виставу називають занадто відвертою, вона відбуватиметься із позначкою вісімнадцять плюс. Показуватимуть виставу 19, 22, 23 та 26 листопада о дев’ятнадцятій годині.

Софія Романська