Тернополян запрошують на “Парубка і спокусниць”

06/03/2017 Розмір тексту:

Вистави для дорослих і дітей організовують аматорські театральні колективи області у Тернопільському академічному театрі актора і ляльки. Показ приурочили 130-й річниці від дня народження Леся Курбаса.

У репертуарі аматорських театральних колективів області – українські і зарубіжні, класичні та сучасні вистави.

«Приємно, що в області є так багато творчих колективів, які готові працювати заради мистецтва. І в результаті маємо вистави, які збирають повні зали людей. Також радує те, що багато вистав побудовані на авторських сценаріях, або на сценаріях відомих драматургів. Досить цікавою вийшла вистава «Парубок і спокусниці». Це лірико-романтична комедія з елементами шоу. Хочеться заохочувати творчі колективи до подальшої співпраці», – каже начальник управління культури ОДА Григорій Шергей.

На комедію «Парубок і спокусниці» прийшли сотні глядачів різного віку. Поставив її народний аматорський драматичний театр-студія «Сузір’я» з Тернополя. Автори сценарію – Богдан Мельничук та Марія Баліцька. Ця вистава буде в репертуарі театру ще кілька днів.