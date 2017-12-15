Тернополян запрошують на фільм про війну, який зняли у Тернополі
Вісімнадцятого грудня у Тернополі відбудеться презентація короткометражного художнього фільму. Його зняли в обласному центрі в рамках проекту «Слава Україні! Героям слава!».
Цикл короткометражних фільмів розповідає про героїзм звичайних людей у зоні бойових дій.
Показ короткометражних фільмів розпочинається 18-го грудня 2017-го року об одинадцятій годині в Кінопалаці по вулиці Івана Франка. Вхід вільний.
«Ми запрошуємо всіх тернополян приєднатися до перегляду короткометражного фільму. Думаю буде цікаво, адже фільм знімали в Тернополі. Загалом передбачений цикл короткометражних фільмів під назвою «Слава Україні! Героям слава!» Але першу частину показуватимуть 18-го грудня. У фільмі зібрано чимало документальних фактів, хоча жанр – художній. Тож не пропустіть», – повідомила волонтерка Катерина Бойко.
Софія Романська
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