Тернополян запрошують на фільм про війну, який зняли у Тернополі

15/12/2017 Розмір тексту:

Вісімнадцятого грудня у Тернополі відбудеться презентація короткометражного художнього фільму. Його зняли в обласному центрі в рамках проекту «Слава Україні! Героям слава!».

Цикл короткометражних фільмів розповідає про героїзм звичайних людей у зоні бойових дій.

Показ короткометражних фільмів розпочинається 18-го грудня 2017-го року об одинадцятій годині в Кінопалаці по вулиці Івана Франка. Вхід вільний.

«Ми запрошуємо всіх тернополян приєднатися до перегляду короткометражного фільму. Думаю буде цікаво, адже фільм знімали в Тернополі. Загалом передбачений цикл короткометражних фільмів під назвою «Слава Україні! Героям слава!» Але першу частину показуватимуть 18-го грудня. У фільмі зібрано чимало документальних фактів, хоча жанр – художній. Тож не пропустіть», – повідомила волонтерка Катерина Бойко.

Софія Романська