Тернополян запрошують безкоштовно обстежити шкіру

11/04/2017 Розмір тексту:

13 квітня – День меланоми. У Тернополі можна буде пройти безкоштовне обстеження шкіри. Перевірки проводитимуть у поліклініці обласного шкір-вендиспансеру з 9 до 18 години. Також буде можливість онлайн-консультацій.

День меланоми в Україні відзначають дев’ятий раз. Мета – донести громадськості інформацію про це небезпечне захворювання, а також допомогти виявити його перші ознаки.

«Меланома – це одна з найбільш злоякісних пухлин шкіри, упродовж року це захворювання може призвести до смерті. На жаль, статистика захворюваності зберігає тенденцію до збільшення. Тому дуже важливо на ранній стадії діагностувати це захворювання. Оскільки від цього залежить подальше лікування, а відтак збереження життя. Минулого року в Україні в день меланоми було оглянуто майже сто тисяч осіб, серед яких було встановлено 222 випадки меланоми. Відтак 13 квітня кожен тернополянин зможе пройти обстеження шкіри. А хто не може прийти на обстеження, можна надіслати фотографію родимки, якщо вона викликає занепокоєння», – повідомляють в обласному центрі здоров’я.

Усім, хто пройде обстеження, відразу видаватимуть попередні висновки. При ознаках хвороби направлятимуть на додаткове обстеження.

Софія Романська