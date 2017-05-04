Тернополян закликають зробити місто чистішим

04/05/2017 Розмір тексту:

Всеукраїнська акція «Зробимо Україну чистою разом» стартувала у Тернополі. Цими вихідними в обласному центрі прибирали у трьох локаціях: провулку Цегельному, біля ЗОШ №23 та у провулку навпроти універсаму.

Це лише перший етап акції, – розповідають активісти. Далі вона продовжуватиметься.

«Ми хочемо досягти того рівня, щоб наше місто стало нарешті чистим. Це непросто, але можливо. Спочатку було б добре навчити наших людей не смітити, а також сортувати сміття. Тому під час цієї акції ми також проводимо майстер-класи по сортуванню сміття. Це можна робити також і в домашніх умовах. Під час цієї акції порушуємо також ряд інших екологічних питань. Закликаємо тернополян приєднуватися. Хочемо, щоб Тернопіль собі нарешті повернув статус чистого міста», – каже координатор акції у Тернополі Ольга Коновалець.

До слова акція «Зробимо Україну чистою разом» наразі відбувається в усіх регіонах. Координатори в основному орієнтуються на молодь, хоча закликають приєднуватися і літніх людей.

Софія Романська