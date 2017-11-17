Тернополян закликають відмовитися від шкідливих звичок

17/11/2017 Розмір тексту:

17-го листопада – День відмови від куріння. У цей день жителів Тернопільщини закликають вести здоровий спосіб життя й позбуватися всіх шкідливих звичок.

Куріння – одна із найпоширеніших шкідливих звичок, наслідки якої невтішні. Саме від захворювань, пов’язаних з вживанням тютюну, щороку вмирає близько 7 мільйонів людей у світі.

«Курець може не усвідомлювати спочатку наслідків цієї звички, але потім вона обов’язково дасть знати про себе. Коли людина палить роками, це ніколи не минає безслідно. Страждають від цієї звички не лише легені, а й нижні кінцівки. Оскільки вони віддалені від легень, то туди найважче потрапити кисню. Тому в курця починаються проблеми з ногами. І це лише частина проблем, їх насправді може бути набагато більше. Оскільки куріння загалом впливає на різні системи й органи в організмі. Ми наполегливо радимо якомога раніше позбуватися звички. Це можливо, проте необхідне бажання, ну і сила волі звісно», – відзначив кандидат медичних наук Андрій Барчук.

За інформацією Всесвітньої організації здоров’я, у світі побільшало курців серед жінок. Це особливо насторожує лікарів.

Софія Романська