Тернополян закликають ставати наставниками для сиріт

24/03/2017 Розмір тексту:

«Одна надія», – така назва Всеукраїнського проекту, який почали реалізовувати в Тернополі. Програма передбачає наставництво для дітей після інтернату. Допомагати сиротам вже зголосилося більше тисячі українців.

Тернопіль – це перше місто, в якому почали реалізовувати програму «Одна надія». Проект передбачає допомогу дитині-сироті упродовж року після завершення навчання в інтернаті.

«За цей рік наставник має стати для сироти другом. Ця людина має бути готова морально і, можливо, матеріально підтримувати таку дитину. Наставником може стати лише повнолітня людина. Обов’язковою умовою є проходження відповідного навчання, а також потрібно підписати договір про наставництво. В Америці ця практика є регулярною. І в результаті, діти, які мають наставників більш здатні до вступу в університети, а також менше схильні до вживання алкоголю чи наркотиків. Сподіваємося, що практика наставництва у нас також приживеться», – каже керівник проекту наставництва в Україні Тетяна Іордан.

Проект «Одна надія» вирішив підтримати також Національний комітет «Міс-Україна».