Тернополян закликають підписати петицію за звільнення Сенцова

06/09/2018 Розмір тексту:

У Тернополі вирішили приєднатися до Всеукраїнського флешмобу за звільнення Олега Сенцова та інших політичних в’язнів у Росії. Петицію з таким закликом підписують українці на сайті Білого Дому.

«Петиція до Білого дому – це ще один можливий інструмент тиску на Росію, що досі кидає за ґрати людей через їх громадянську позицію. Якщо ми наберемо 100 000 підписів – на цю петицію зобов’язані будуть звернути увагу представники федеральної влади США і ми станемо на крок ближче до звільнення наших співвітчизників.

Підписуйте петицію. Поширюйте своїм друзям та знайомим. Олег Сенцов чекає на Вашу підтримку», – наголосив прес-офіцер артилерійської бригади Юрій Кульпа.

До Всеукраїнського флешмобу долучаються небайдужі люди в усіх регіонах України, а зокрема і на Тернопільщині. Загалом необхідно сто тисяч підписів, а поки що вдалося зібрати біля сорока тисяч. У тексті петиції йде мова про те, щоб Європейський парламент звернувся до Путіна з вимогою негайно звільнити Олега Сенцова, який голодує більше ста днів, а також вимагається свободи і для інших політичних в’язнів, які перебувають у Росії.

Підписати петицію можна за посиланням: https://petitions.whitehouse.gov/petition/save-oleg-sentsov

Софія Романська