Тернополян закликають не платити на гривню більше у громадському транспорті

10/01/2017 Розмір тексту:

В соцмережах поширюються повідомлення з закликом до флешмобу: тернополянам пропонують не платити за проїзд на гривню більше, якщо водій не дає квитка.

Про це повідомляє PRESS-ЦЕНТР.

Як ми повідомляли, з 10 січня вартість проїзду в маршрутках Тернополя зросла до 4 гривень, а в тролейбусах – до 3 гривень. Однак, деякі мешканці міста проти підвищення тарифів, оскільки їм навіть не дають гарантії, що ці гроші йдуть, куди треба.

Так, Антон Марчевський на своїй сторінці в Facebook пише, що з 10 січня він платитиме за проїзд і надалі 3 гривні, тому що водії не дають квитків.

«Хай доведуть мені, куди йдуть гроші від пасажирів! Єдиним доказом може бути лише квиток, де вказана актуальна вартість проїзду!», – зазначає автор.

Він закликає всіх тернополян долучитися до такого флешмобу з умовною назвою «Нема квитка – немає гривні».