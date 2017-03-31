Тернополян закликають долучитися до спільної молитви за Україну

Жителів Тернопільщини закликають долучитися до спільної молитви за Україну, яка відбудеться у неділю о 12.30. А в 16.00 від Архикатедрального собору вирушає Хресна хода, під час якої роздумуватимуть над стражданнями Ісуса, а також молитимуться за припинення війни в Україні.

Організатори цих молитовних заходів очікують у Тернополі тисячі вірян. Тому жителів обласного центру просять не паркувати автомобілі, де рухатиметься колона людей.

«Спочатку всіх закликаємо долучитися до спільної молитви за Україну, яка відбудеться о 12. 30 на Театральному майдані. Участь у цій молитві братимуть представники усіх християнських конфесій. Сподіваємося, що цей захід буде дуже масовим. Потім, о шістнадцятій годині, всі збираємося перед Архикатедральним собором. Там буде розпочинатися Хресна хода. Її маршрут такий: спочатку вулицею Сагайдачного, потім Патріарха Йосифа Сліпого, далі вулиця Руська, бульвар Шевченка, Театральний майдан, вулиця Грушевського, вулиця Замкова і майдан Волі. Під час цієї ходи будемо роздумувати над Страстями Христовими, а також будуть проголошуватися молитви за мир в Україні. Кожна стація буде присвячена певному молитовному проханню. Тож просимо жителів краю приєднуватися», – розповів єпископ-помічник Теодор Мартинюк.

Католицька і православна церкви організовують приїзд вірян з районів для участі у спільній молитві та Хресній ході.