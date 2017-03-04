Тернополян закликають брати в руки кувалди і ломи

04/03/2017 Розмір тексту:

14 березня – Всесвітній день дій проти гребель, на захист річок, води, життя.

Про це йдеться в повідомленні спільноти “Вільний дністер” у Фейсбуці.

Попередньо екологи та громадські активісти уже вели мову про появу самовільних, а отже незаконних, на їх думку, гребель на Збручі.

З нагоди Дня захисту річок громадський рухм “Вільний Дністер” запланував проведення акції з очищення та впорядкування русла річки Збруч – однієї з основних приток Дністра.

“Збір учасників акції 11 березня 2017 року на 11.00 год. в смт Скала-Подільська Борщівського району. Запрошуємо усіх небайдужих людей, громадські організації, політичні партії та керівництво області! З собою мати важку техніку, кувалди, ломи, гумові чоботи та рукавиці”, – йдеться в повідомленні спільноти.

Джерело: 0352.ua