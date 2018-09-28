Тернополян закликають бігти заради тих, хто не може

28/09/2018 Розмір тексту:

«Біжи заради тих, хто не може», – під такою назвою організовують флешмоб у Тернополі. Мета – допомогти чотирьом дітям з інвалідністю. На їхню реабілітацію необхідно понад 44 тисячі гривень.

Співорганізатор забігу Олена Коваль розповідає: у реалізації проекту «Біжи заради тих, хто не може» буде кілька етапів, перший з яких триватиме два місяці. За цей період намагатимуться зібрати необхідну суму.

«Перша хвиля акції відбуватиметься за таким алгоритмом: Учасники акції зніматимуть коротке відео своєї пробіжки, викладатимуть його у соціальні мережі, і під постом позначатимуть своїх друзів з проханням також долучитися до акції. Також учасники акції перераховуватимуть символічну суму грошей на потреби дітей з інвалідністю», – каже Олена.

Щотижня звітуватиме про використання коштів тернопільський легкоатлет Олександр Хома. Як розповідають співорганізатори: проект успішно стартував. Але щоб досягнути цілі необхідна активна підтримка жителів міста й області.

Софія Романська