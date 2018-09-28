Тернополян закликають бігти заради тих, хто не може
«Біжи заради тих, хто не може», – під такою назвою організовують флешмоб у Тернополі. Мета – допомогти чотирьом дітям з інвалідністю. На їхню реабілітацію необхідно понад 44 тисячі гривень.
Співорганізатор забігу Олена Коваль розповідає: у реалізації проекту «Біжи заради тих, хто не може» буде кілька етапів, перший з яких триватиме два місяці. За цей період намагатимуться зібрати необхідну суму.
«Перша хвиля акції відбуватиметься за таким алгоритмом: Учасники акції зніматимуть коротке відео своєї пробіжки, викладатимуть його у соціальні мережі, і під постом позначатимуть своїх друзів з проханням також долучитися до акції. Також учасники акції перераховуватимуть символічну суму грошей на потреби дітей з інвалідністю», – каже Олена.
Щотижня звітуватиме про використання коштів тернопільський легкоатлет Олександр Хома. Як розповідають співорганізатори: проект успішно стартував. Але щоб досягнути цілі необхідна активна підтримка жителів міста й області.
Софія Романська
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