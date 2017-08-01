Тернополян закликали працювати в Україні

31/07/2017 Розмір тексту:

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми координатор превентивної програми, тренер-консультант ТМЖК «Відродження нації» Оксана Шлюсар 28 липня провела у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості інформаційний семінар для безробітних на тему: «Особливості консультування щодо проблеми торгівлі людьми, абетки безпечного працевлаштування та труднощів відвідування країн Європи в полі безвізового режиму».

На семінарі громадян було поінформовано про те, як протидіяти торгівлі людьми і не стати живим товаром. Тренер обговорила із учасниками заходу також особливості безвізового режиму.

А 30 липня фахівці міськрайцентру зайнятості долучилися до заходу «Подорожуй безпечно», який організував у парку імені Т. Шевченка в Тернополі вже згаданий клуб «Відродження нації» за сприяння Міністерства соціальної політики, представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, Державного Департаменту США.

Під час акції місцевим жителям та гостям міста міськрайцентр зайнятості пропонував понад 1500 вакансій, наданих 540 роботодавцями Тернополя та Тернопільського району. Надавались і консультації щодо отримання послуг служби зайнятості.