Тернополян закликали бути в тренді. ФОТО

25/04/2017 Розмір тексту:

«Книги у пошуку читача», – таку акцію провели в обласному центрі. Бібліотеки міста представили жителям Тернополя найцікавішу літературу й закликали до читання книжок.

Акцію приурочили до Всесвітнього дня книги й авторського права. В експозиції, яку представила обласна наукова бібліотека – книжки з історії Тернопільщини, а також про видатних особистостей, які прославили наш край.

«Ми підготували різноманітні книжкові новинки. В основному на цій виставці представлені книжки тернопільських видавництв. Цього року акція пройшла під гаслом «ВооКрай». Також було представлено чимало іноземної літератури. Наш відділ іноземної літератури репрезентував окрему експозицію «Будь в тренді – читай». Загалом метою цієї акції є привернення уваги до книжки і до читання. Також ми хочемо залучити до бібліотечної справи нових користувачів», – каже заступник директора Тернопільської обласної наукової бібліотеки Галина Польова.

У рамках акції тернополяни могли долучитися до збору книжок для бібліотек військових частин Збройних сил України. Оскільки акція «Бібліотека українського воїна» продовжується.

Софія Романська