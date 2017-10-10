Тернополян, які сьогодні підуть на концерт Бабкіна, чекає “сюрприз”?

09/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі громадські активісти все ж можуть зірвати перенесений Сергієм Бабкіним концерт.

Нагадаємо, у Львові активісти зірвали виступ українського виконавця Сергія Бабкіна, який гастролював у Росії. У зв’язку з цим виконавець переніс виступ в Тернополі на сьогодні, 9 жовтня, пише Галас.

Проте не виключено, що концерт може не відбутися. Так, на сторінці ГО “Сильна Галичина” з’явилося повідомлення про можливе блокування виконавця.

Зазначимо, що після того, як у Львові активісти зірвали виступ, на своїй сторінці у соцмережі Сергій Бабкін заявив, що не має ніякого відношення до політики.