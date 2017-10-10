Тернополян, які сьогодні підуть на концерт Бабкіна, чекає “сюрприз”?
09/10/2017 5
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У Тернополі громадські активісти все ж можуть зірвати перенесений Сергієм Бабкіним концерт.
Нагадаємо, у Львові активісти зірвали виступ українського виконавця Сергія Бабкіна, який гастролював у Росії. У зв’язку з цим виконавець переніс виступ в Тернополі на сьогодні, 9 жовтня, пише Галас.
Проте не виключено, що концерт може не відбутися. Так, на сторінці ГО “Сильна Галичина” з’явилося повідомлення про можливе блокування виконавця.
Зазначимо, що після того, як у Львові активісти зірвали виступ, на своїй сторінці у соцмережі Сергій Бабкін заявив, що не має ніякого відношення до політики.
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Коментарі (5)
микола09/10/2017
шановний макс- не ображайтесь – але до тернополя мало хто буде іхати з концертами- тре поважати всі смаки-в европі так не чинять як ви
Макс09/10/2017
Ти рагуль Коля!!!
Палітік сраний
Світлана09/10/2017
Шановні активісти! Ви ставите свою позицію вище ніж позицію народу! Квитки на концерт Бабкіна розкупили в Тернополі , з надією прийти на концерт співака! Особисто для мене то була мрія. А ви берете і рушите її, без причини! Сергій не влаштовує на своїх концертах політичні виступи з закликом до Росіїї чи до України чи ще до чогось. Він співак, музику якого люблять тисячі УКРАЇНЦІВ! Вчиняєте ви жахливо. Так голосно кричите про свободу і самі ж її не даєте.
Світлана09/10/2017
Шановні активісти! Ви ставите свою позицію вище ніж позицію народу! Квитки на концерт Бабкіна розкупили в Тернополі , з надією прийти на концерт співака! Особисто для мене то була мрія. А ви берете і рушите її, без причини! Сергій не влаштовує на своїх концертах політичні виступи з закликом до Росіїї чи до України чи ще до чогось. Він співак, музику якого люблять тисячі УКРАЇНЦІВ! Вчиняєте ви жахливо. Так голосно кричите про свободу і самі ж її не даєте.
микола09/10/2017
такого робити не можна- він артист-весь світ буде знову смакувати відео з тернополя які влаштують ці дикуни-не треба позорити наше місто