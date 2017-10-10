Тернополян, які сьогодні підуть на концерт Бабкіна, чекає “сюрприз”?

09/10/2017 5
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернополі громадські активісти все ж можуть зірвати перенесений Сергієм Бабкіним концерт.

Нагадаємо, у Львові активісти зірвали виступ українського виконавця Сергія Бабкіна, який гастролював у Росії. У зв’язку з цим виконавець переніс виступ в Тернополі на сьогодні, 9 жовтня, пише Галас.

Проте не виключено, що концерт може не відбутися. Так, на сторінці ГО “Сильна Галичина” з’явилося повідомлення про можливе блокування виконавця.

Зазначимо, що після того, як у Львові активісти зірвали виступ, на своїй сторінці у соцмережі Сергій Бабкін заявив, що не має ніякого відношення до політики.

  • Теги:

Коментарі (5)

микола

09/10/2017

шановний макс- не ображайтесь – але до тернополя мало хто буде іхати з концертами- тре поважати всі смаки-в европі так не чинять як ви

Макс

09/10/2017

Ти рагуль Коля!!!
Палітік сраний

Світлана

09/10/2017

Шановні активісти! Ви ставите свою позицію вище ніж позицію народу! Квитки на концерт Бабкіна розкупили в Тернополі , з надією прийти на концерт співака! Особисто для мене то була мрія. А ви берете і рушите її, без причини! Сергій не влаштовує на своїх концертах політичні виступи з закликом до Росіїї чи до України чи ще до чогось. Він співак, музику якого люблять тисячі УКРАЇНЦІВ! Вчиняєте ви жахливо. Так голосно кричите про свободу і самі ж її не даєте.

Світлана

09/10/2017

Шановні активісти! Ви ставите свою позицію вище ніж позицію народу! Квитки на концерт Бабкіна розкупили в Тернополі , з надією прийти на концерт співака! Особисто для мене то була мрія. А ви берете і рушите її, без причини! Сергій не влаштовує на своїх концертах політичні виступи з закликом до Росіїї чи до України чи ще до чогось. Він співак, музику якого люблять тисячі УКРАЇНЦІВ! Вчиняєте ви жахливо. Так голосно кричите про свободу і самі ж її не даєте.

микола

09/10/2017

такого робити не можна- він артист-весь світ буде знову смакувати відео з тернополя які влаштують ці дикуни-не треба позорити наше місто

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Чи користуєтеся Ви субсидіями?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
16 / 0,300 / 10.16m