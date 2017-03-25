Тернополян возив п’яний як чіп таксист

25/03/2017 Розмір тексту:

Автомобіль таксі Chevrolet Aveo, яке їхало посередині дороги, інспектори зупинили, близько 13-ї години, на вулиці Корольова.

При перевірці документів, у 40-річного правопорушника патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти освідування на місці. Драгер показав 2,18 проміле алкоголю в крові. А це майже у 11 разів перевищує допустиму норму.