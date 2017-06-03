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Тернополян возив п’яний як чіп таксист
03/06/2017 0
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На службу 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Злуки водій таксі Chevrolet Aveo у нетверезому стані. Подія трапилася 1 червня, близько 15-ї години.
Прибувши на місце події, патрульні виявили автомобіль Chevrolet Aveo. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.
У присутності двох свідків пройшов огляд на алкотестері драгер. Результат – 1,90 проміле, що майже у 10 разів перевищує встановлену норму.
Поліцейські склали на чоловіка протокол за статтею 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння), повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.
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