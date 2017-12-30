Тернополян вкотре просять не запускати на Новий рік салюти

30/12/2017 Розмір тексту:

Заборонити використання піротехнічних засобів у Тернополі вирішили ще на початку антитерористичної операції у 2014-му році. Розпорядження діятиме до завершення бойових дій в Україні.

Під час Новорічно-Різдвяних свят у Тернополі поліція пильно стежитиме, щоб піротехнічні засоби не застосовувалися. Серед причин – небезпека для життя і здоров’я людей, а також повага до учасників антитерористичної операції. До слова, серед жителів краю у бойових діях брало участь чотири тисячі чоловіків. Більшість з них негативно реагує на будь-які феєрверки та вибухи петард.

«Під час проживання будь-якої психотравми в мозку людини відбувається так зване замикання, тобто картинка стає певним стоп-кадром. І потім те, що нагадує про травму, чи це подібний звук чи запах провокує певну реакцію. І людина реагує так, наче вона знаходиться на полі бою. Природній рефлекс – це заховатися, втекти або атакувати. Тому кожен свідомий громадянин ніколи не буде використовувати піротехніку, коли в країні триває війна», – каже психотерапевт Олег Гуковський.

Порушників заборони на використання засобів піротехніки чекають штрафи.

«Передбачені штрафи від двадцяти до восьмидесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Торгівля цими засобами на ринках тягне за собою відповідальність у вигляді попередження або штрафу у вигляді одного або трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Штраф для посадових осіб – від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Стаття 164, порушення порядку проведення господарської діяльності, тут відповідальність від тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виявленої продукції», – відзначив начальник відділу груп реагування Патрульної поліції ГУ НП в Тернопільській області Ігор Кучер.

Жителів краю просять, у разі виявлення випадків застосування піротехнічних засобів, звертатися у службу 102.

Софія Романська