Тернополян вкотре просять нагодувати та зігріти

27/09/2017 Розмір тексту:

«Нагодуй та зігрій», – сьомого жовтня у Тернополі стартує традиційна благодійна акція. Волонтери збиратимуть їжу, ліки, предмети першого вжитку для безпритульних тварин. Жителів обласного центру просять відгукнутися.

У холодну пору проблема з безпритульними тваринами у Тернополі загострюється. Необхідністю є створення центру перетримки собак. Саме над цим зараз працюють місцеві волонтери.

«Зараз готуємося до відкриття центру перетримки собак «Happy Dog». Але для того, щоб цей центр запрацював, треба ще дуже багато всього. Тому най цій акції будемо також збирати різні будівельні матеріали. І завжди є необхідність у їжі. Тому дуже велике прохання до тернополян відкликатися. Запрошуємо брати участь в акції», – каже волонтер Аліна Кошельовська.

Нагадаємо, акція стартує сьомого жовтня, триватиме упродовж дня. Жителів Тернополя просять долучатися.

Софія Романська