Тернополян вчили “очищатися” від поганих думок махамантрою. ФОТО

11/07/2017 Розмір тексту:

Вайшнавісти з Київської духовної академії свідомості Крішни виконували біля пам’ятника Івана Франка у центрі Тернополя древні ведійські пісні й танці.

6 липня біля пам’ятника Івана Франка неабияку увагу тернополян привернули ведійські пісні й танці – це представники Київської ведійської академії співали людям махамантру «Харе Крішна», тим самим вчили жителів міста «очищатися» від поганих думок. Послідовники ведичної культури також пропонували людям за невеличку грошову пожертву на папір придбати книгу-вчення Свамі Прабгупада «По той бік народження і смерті».

– Цією махамантрою ми хочемо прикликати кожну людину навернутися до Бога. Всяка людина може молитися Богові так, як вміє, не залежно від того, католик це, православний чи мусульманин. Ви можете спробувати співати собі мантру словами древнього ведичного писання – «харе», «крішна» і «рама» зранку й побачите, як кожен ваш день наповниться радістю. Ми – представники Київської духовної академії свідомості Крішни, маємо філіали в різних містах України – Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Севастополі. Час від часу ми збираємо ведів і подорожуємо містами України. Цього літа наша мандрівка проходить містами Західної України, – наголосив головний вед Дмитро Лаунов, духовне ім’я якого Рамаюдадас.

Пан Дмитро переконаний, що бути щасливим та жити у мирі можливо лише тоді, коли людина живе з Богом. Древню махамантру «Харе Крішна» слід співати кожній людині для того, аби очистити розум від поганих думок. Хлопець переконаний, щоб усякі думки стали «чистими», потрібно молитися до Бога та бути з Богом не раз у тиждень, а кожен день.

Джерело: Сорока