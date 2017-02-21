Тернополян у соцмережах переслідують аферисти

21/02/2017 Розмір тексту:

Аферисти активно використовують соцмережі, – констатують в обласному управлінні поліції. У довірливих людей вони виманюють гроші, вдаючись до найрізноманітніших способів.

Тернополянка Олеся Гончарук розповідає: аферисти «зламали» її сторінку у фейсбуці та від її імені просили грошей на різноманітні потреби.

«Я навіть не здогадувалася про це, поки мені друзі не розказали, що перерахували гроші, нібито мені, а насправді аферистам. Було дуже неприємно. Доводилося повертати «борги».

Жінка звернулася до поліції. Там прийняли заяву, проте допомогти не вдалося. Відтак правоохоронці просять бути обачними. Оскільки таких аферистів наразі чимало. Часто вони присилають повідомлення з наївним проханням позичити гроші, проте трапляються і більш винахідливі способи шахрайств.

«Найгірше те, що знайти таких аферистів практично неможливо. І, на жаль, ми постійно фіксуємо ріст кількості заяв від потерпілих. Тож прохання до всіх користувачів соцмереж – бути уважними, коли приходять такі повідомлення», – кажуть в управлінні НПУ в області.

Правоохоронці також додають: останнім часом зростає кількість і телефонних шахрайств.