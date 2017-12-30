Тернополян просять “здавати” п’яних водіїв

30/12/2017 Розмір тексту:

Тільки минулими вихідними у Тернополі патрульні поліцейські склали 13 протоколів, які керували автомобілем у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Двоє водіїв з цієї кількості були за кермом під дією наркотиків. Поліцейські б’ють на сполох, закликаючи громадськість разом виявляти нетверезих водіїв.

Алкогольне та наркотичне сп’яніння – основна причина ДТП на дорогах, – розповідають у патрульній поліції міста Тернополя. Незважаючи на великі штрафи, кількість випадків керування автомобілем у нетверезому стані не зменшується, а швидше навпаки.

«Нетверезий водій – це серйозна загроза безпечному руху транспортних засобів. Які причини? У нетверезих кермувальників спостерігається порушення координації рухів, погіршення відчуття рівноваги, втрата орієнтації в просторі, зниження пам’яті та уваги, а також зниження реакції. Загалом алкоголь погіршує здатність діяти під час дорожнього руху, послаблює здатність оцінки ситуації. Тому ми наголошуємо перед Новорічно-Різдвяними святами: не нехтуйте своєю безпекою та безпекою інших. У жителів краю просимо співпраці у виявленні нетверезих водіїв», – відзначив начальник відділу груп реагування Патрульної поліції ГУ НП в Тернопільській області Ігор Кучер.

До слова, у період свят поліцейські посилено стежитимуть за тверезістю водіїв. Порушників чекають штрафи до сорока тисяч гривень

Софія Романська