Тернополян просять стати “Миколаями” для знедолених діток

14/11/2017 Розмір тексту:

«Іскра милосердя» – така акція вже вдруге стартує у Тернополі. Минулого року її метою була допомога діткам-сиротам Бережанської школи-інтернату. Справді, радує те, що за лічені дні відгукувалося безліч доброчинців. Приносили іграшки, канцтовари, одяг, солодощі…

Оскільки свято Миколая – це чудова нагода залучити до благодійності якомога більше людей, то на цей раз організатори акції прагнуть допомогти дітям (0-13 років) Тернополя та області, які живуть з важкохворими батьками чи втратили когось із них або з різних причин живуть у важких умовах.

Якщо у вас виникло бажання допомогти або комусь знайомі такі дітки, можете звертатися безпосередньо до організаторів за такими телефонами: 068 64 64 107 (Ігор) або 096 65 45 936 (Оксана). Акція триватиме до 13 грудня.

“Об’єднуймося разом у молитві, аби кожен був обійнятий Божою ласкою. Творімо добро сьогодні – і вже завтра світ стане кращим”, – закликають організатори.

Ігор Базан