Тернополян просять стати “Миколаями” для дітей-сиріт

22/11/2017 Розмір тексту:

Акція «Миколай про тебе не забуде» стартувала у Західній Україні. Волонтери готують подарунки для дітей-сиріт; хлопчиків і дівчаток із малозабезпечених родин. Тернопіль приєднується до реалізації благодійного проекту вже тринадцятий рік поспіль.

У Тернополі волонтери нарахували до двох тисяч потребуючих діток. До Дня Миколая усіх планують забезпечити подарунками. Відтак небайдужих жителів міста просять приєднуватися до благодійної акції.

«Миколай про тебе не забуде!» – це дуже добра акція, яка має на меті принести радість потребуючим діткам, створити для них святкову атмосферу на День Миколая. За нашими підрахунками, таких діток в місті Тернополі – до двох тисяч. Це ми враховували дітей у віці до дванадцяти років. Щоб реалізувати акцію, ми збираємо гроші, можливо, деякі речі, а тоді вже буде формувати подарунки. Пакунки до Дня Миколая отримають всі дітки з категорії потребуючих. Тож будемо вдячні за будь-яку допомогу від тернополян», – відзначила координатор акції “Миколай про тебе не забуде” в Тернополі Ірина Бревко.

Акція «Миколай про тебе не забуде» триватиме з двадцять п’ятого листопада до 18-го грудня.

Софія Романська