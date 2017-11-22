Тернополян просять стати “Миколаями” для дітей-сиріт
Акція «Миколай про тебе не забуде» стартувала у Західній Україні. Волонтери готують подарунки для дітей-сиріт; хлопчиків і дівчаток із малозабезпечених родин. Тернопіль приєднується до реалізації благодійного проекту вже тринадцятий рік поспіль.
У Тернополі волонтери нарахували до двох тисяч потребуючих діток. До Дня Миколая усіх планують забезпечити подарунками. Відтак небайдужих жителів міста просять приєднуватися до благодійної акції.
«Миколай про тебе не забуде!» – це дуже добра акція, яка має на меті принести радість потребуючим діткам, створити для них святкову атмосферу на День Миколая. За нашими підрахунками, таких діток в місті Тернополі – до двох тисяч. Це ми враховували дітей у віці до дванадцяти років. Щоб реалізувати акцію, ми збираємо гроші, можливо, деякі речі, а тоді вже буде формувати подарунки. Пакунки до Дня Миколая отримають всі дітки з категорії потребуючих. Тож будемо вдячні за будь-яку допомогу від тернополян», – відзначила координатор акції “Миколай про тебе не забуде” в Тернополі Ірина Бревко.
Акція «Миколай про тебе не забуде» триватиме з двадцять п’ятого листопада до 18-го грудня.
Софія Романська
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