Тернополян просять приносити старі ключі з власною енергетикою, щоб виготовити ключ-символ

25/09/2018 Розмір тексту:

У п’ятницю, 28 вересня, о 15.00 год. відбудеться відкриття оновленої вулиці В. Чорновола. Під час відкриття заплановано проведення оригінальної акції «Символічний ключ від Файного міста», що передбачає збір старих чи таких, що були у вжитку і не використовуються, ключів тернополян задля переплавлення та виготовлення одного Великого ключа від Файного міста Тернополя.

«Де він, ключ від брами до Файного міста? А чому б не зробити новий з особливою енергетикою гостинності, світлої радості, любові, які так характерні для кожного тернополянина?! Ми шануємо своє і раді кожному гостеві, який приїздить до нас з добрими намірами. Ось і виникла ідея зробити Великий ключ від Файного міста Тернополя, який би ніс енергетику кожного мешканця і відкривав нам незбагненний, але такий затишний світ древнього міста», – коментує начальник управління культури і мистецтв Олександр Смик.

Запрошуємо тернополян долучатися до акції та приносити старі ключі у п’ятницю, 28 вересня, з 15.00 до 18.00 год. на вул. В. Чорновола.