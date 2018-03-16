Тернополян просять прийняти на Пасху сиріт

16/03/2018 Розмір тексту:

«Запроси дитину з інтернату у родину», – така акція стартує на Тернопільщині. Жителів краю просять прийняти на Великдень дітей з сиротинців.

Акцію «Запроси дитину з інтернату у родину» організовує благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Долучитися до неї може кожна благополучна родина.

«Таку акцію ми вже організовували на Різдвяні свята. Як показав досвід, акція не пройшла даремно. Тому ми вирішили продовжувати її, зокрема ораганізувати ще й на Великдень. Кожен може запросити до себе вгості вихованця інтернату на період весняних канікул або Великодніх свят. Хочу сказати, що дарувати тепло і любов тим, хто цього потребує, насправді легко. Тому дуже просимо, відкрийте свої серця для дітей, долучайтесь до акції», – каже координатор БФ «Майбутнє сиріт» Ірина Вакалюк.

Нагадаємо, в акції «Запроси дитину з інтернату на свята у родину» у період Різдвяних свят взяло участь вісім сімей. Організатори акції сподіваються, що на Великдень буде достатньо охочих прийняти сиріт.

Софія Романська