Тернополян просять повідомляти про підозрілих осіб

11/04/2017 Розмір тексту:

В Тернопільському Управлінні СБУ відбулась нарада учасників регіональної координаційної групи Антитерористичного центру щодо питань запобігання й протидії ймовірним диверсійно-терористичним проявам напередодні та під час святкування Великодня.

У ході засідання очільники регіональних органів Служби безпеки України, Нацполіції, держслужби з надзвичайних ситуацій, підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії додатково узгодили порядок взаємодії та спільного реагування на прояви терористичного характеру. Окремо учасники наради розглянули питання забезпечення належного рівня публічної безпеки у регіоні під час участі населення у релігійних та світських заходах, що відбуватимуться у місцях масового перебування людей.

Правоохоронці Тернопільщини нестимуть службу в посиленому режимі задля охорони важливих об’єктів життєзабезпечення краю, а також підтримання правопорядку в місцях проведення велелюдних зібрань.

Разом з тим, керівництво Управління СБУ звертається до краян з проханням не втрачати пильність та невідкладно повідомляти силовиків про будь-які підозрілі транспортні засоби, предмети та осіб, що можуть потрапити у їх поле зору.

Означену інформацію громадяни можуть повідомити на телефон довіри УСБУ (0352) 52-90-00, на гарячу телефонну лінію (067) 352-31-00, або 102, повідомляють у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.